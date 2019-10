Funcionarios administrativos y de seguridad de penitenciarias anuncian huelga

El Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de las Penitenciarias Nacionales van a huelga desde este jueves, así lo anunció este lunes Mirian Orrego, vocera de los sindicalistas.

“Lastimosamente es así, creo que a las autoridades y al ministerio poco y nada les interesa por la situación que estamos atravesando. No ponen una solución definitiva a nuestra problemática y nos obligan a llegar a esa instancia. Llegamos a esto por la falta de preocupación de las autoridades ministeriales”, afirmó, en comunicación con la 780 AM.

Prosiguió, añadiendo que si bien no todos los funcionarios acompañarán la medida, la gran mayoría si lo hará. “Los que no se adhieren son sindicatos que no tienen documentos, no tienen asambleas, no tienen socios, tienen poco poder de convocatoria. Nosotros somos ocho sindicatos bien conformados, con más de 1.700 socios, y que podemos afrontar a la situación que hemos llegado. Estamos seguros que en un 99,9 % los funcionarios acatarán esta medida”, sostuvo.

Aseguró que son 4 los puntos por los que se manifestarán. “Nosotros no podemos ir a huelga por algo que la autoridad está obligada a cumplir, nosotros nos vamos a huelga por la Ley Orgánica, por incumplimiento del contrato colectivo que está fijado en un convenio con el Ministerio de Justicia, por el reajuste salarial y la matriz salarial”, indicó.

Culminó agregando que la medida será en principio por 30 días, pero advirtió que podría seguir hasta un tiempo indefinido mientras no se acaten sus pedidos.