Fue expulsado por reaccionar a insultos racistas y ahora desea irse de su club

Los brasileños Dentinho y Taison Freda del Shakhtar Donetsk de Ucrania, fueron objetos de racismo a través de cánticos en el partido donde su equipo derrotó por 1-0 al Dinamo de Kiev.

Transcurrían 74 minutos del encuentro, cuando el juez principal señala una infracción cometida por Taison al rival, el mismo, al no estar de acuerdo con la decisión del colegiado agarra el balón y lo lanza hacia las gradas.

Al mismo tiempo, realiza uno gestos hacia la parcialidad de donde provenían los cánticos racistas. Inmediatamente, el árbitro lo expulsa del partido y el brasileño se retira del campo de juego rompiendo en llanto con suma impotencia por lo que había sucedido.

Tras este lamentable hecho, su compatriota, Dentinho, quien también fue víctima de los insultos, rompe en llanto y ambos son consolados por jugadores del equipo rival.

Taison, reveló a un medio de prensa que tenía la intención de marcharse del club luego de lo que había ocurrido. “Después de lo que pasó, lo primero que pensé fue empaquetar mis cosas y marcharme de allí”, sostuvo. Agregó también que manejaba ofertas de otros equipos y que las analizaría.

El atacante hizo su descargo en una publicación en su cuenta de Instagram donde se manifestó con rabia e impotencia. “Amo mi raza, todo lo que hago es por nosotros. ¡Nunca me callaré ante un acto tan inhumano y despreciable! ¡Mis lágrimas eran de indignación e impotencia por no poder hacer nada en ese momento! ¡Pero desde el principio se nos enseña a ser fuertes y luchar! ¡Luchar por nuestros derechos y por la igualdad!. En una sociedad racista, no es suficiente no ser racista, ¡debemos ser antirracistas! ¡El fútbol necesita más respeto, el mundo necesita más respeto! ¡Gracias a todos por los mensajes de apoyo!”, expresó en la mencionada publicación.