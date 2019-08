Friedmann aseguró que no hubo planteamiento para que abandone su banca

Luego de 18 años inició el juicio oral al exministro del Interior, Walter Bower, por el caso de supuesta tortura a policías ocurrido en el 2000. En el marco de este caso también se encuentran involucrados los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera.

Walter Bower al llegar a Tribunales dijo que son 18 años de persecución, de infamia, de mora judicial y de gente que no tuvo el coraje de manejar de asumir su condición de juez o de magistrado, pero que en esta oportunidad tiene derecho a creer en gente que puede asumir un compromiso nuevo y ver de que se haga justicia.

“Yo no voy hablar de la contraparte porque o sino no tiene sentido, no voy hablar en contra mía”, expresó.

Al ser consultado si existió tortura, mencionó que esto fue una venganza y que si buscan sacarle dinero, él no va a pagar ni arreglar con nadie para resolver este proceso.

“Es una venganza de los golpistas”, sentenció Bower, refiriéndose a los comisarios Alfredo Cáceres y Jorge López, quienes fueron detenidos (y quienes denunciaron tortura) por ser sospechosos de haber encabezado un presunto golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Luis González Macchi.

El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Rossana Maldonado y Víctor Medina.

El juicio oral y público de Walter Bower y los policías continúa mañana a las 12:30 horas.

Fuente: Judiciales.net