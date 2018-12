Fondos temporales por desempleo no comprometerían a IPS

El Dr. Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del IPS habló sobre el proyecto que contempla otorgar fondos para los aportantes que eventualmente queden desempleados.

Explicó que no es un subsidio sino una de las tantas prestaciones que el IPS aún no implementó en materia de seguridad social. Así como existe dinero por reposo, maternidad, vejez o accidentes, se debe contemplar por desempleo, que es algo que figura en todos los sistemas de seguridad del mundo.



Consiste que si un aportante por una razón ajena a su voluntad dejar de tener ingresos, el seguro social le financia por un tiempo perentorio, hasta que vuelva cotizar. Ese lapso no debe ser superior a los seis meses, añadió.

