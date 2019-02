Flickr eliminará las fotos y los videos publicados

A partir dehoy, Flickr comenzará a borrar las fotos y los videos de las cuentas gratuitas que superen el límite de 1.000 publicaciones.

Tal como anunció hace unos meses la compañía SmugMug, dueña de Flickr, las cuentas gratis tendrán un máximo permitido de mil posteos.

El contenido que supere ese número corre riesgo de ser eliminado. Se comenzará borrando los ítems más antiguos primeros, según se detalla en el blog de la compañía.

¿Qué se puede hacer? Una alternativa es suscribirse al servicio pago que incluye almacenamiento ilimitado y que se puede abonar de dos maneras: suscribiéndose al plan anual por USD 4,99 por mes; o bien pagando la renovación mensual por USD 6,99 por mes.

Aquellos que hayan superado el límite para las cuentas gratuitas y no quieran pagar la suscripción, deberán hacer un back up manual para no perder las fotos publicadas.

Para esto hay que ingresar dentro del perfil de la cuenta, ir hasta “Carrete” y allí seleccionar el contenido que se desee bajar y seleccionar la opción “Descargar”.

Fuente: Infobae

