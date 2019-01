Fiscalía aguardará declaración de compatriotas rescatados de Ucrania

La fiscal Natalia Acevedo, que investiga el caso que involucra del DT Rolando Chilavert y su hijo, quienes fueron rescatados de la ciudad ucraniana de Odessa, sostuvo que esperará la declaración de las víctimas para tener más clara la situación de qué fue lo que sucedió.

Señaló que en este tipo de casos, priorizan el bienestar de la víctima, que se sienta contenida y una vez que se encuentren en condiciones le toman la declaración. “Siempre damos un tiempo, para nosotros lo más importantes que la víctima este bien contenida”, expresó.

Acevedo mencionó que hasta el momento no cuentan con indicadores de que se haya tratado de un secuestro, no obstante ratificó que los connacionales no tenían documentos, por lo que tuvieron que recurrieron a la Cancillería para que les consigan el pasaporte y los billetes para retornar al país.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?