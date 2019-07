Fiscal recusa a jueza que liberó a Ulises Quintana

Fue lo que mencionó el expresidente de la República, Horacio Cartes, cuando hizo el uso de la palabra durante un almuerzo de cumpleaños del intendente de San Pedro, Gustavo Rodriguez.

“Será que solo somos guapos cuando tenemos cargo y yo por eso me estoy poniendo a prueba porque no necesito cargo ninguno yo estoy al lado de mi partido porque mi partido me ha dado todo”, mencionó el exmandatario, en un video publicado por el periodista Anibal Coronel.

@Horacio_Cartes: "No me importa ni necesito cargo ninguno, yo estoy al lado de mi partido" durante almuerzo en San Pedro del Ycuamandiyu durante el cumpleaños del intendente de dicha ciudad Gustavo Rodriguez hijo del Dip. Vicente Rodriguez.. pic.twitter.com/wmgYy9TeqP — Aníbal Coronel (@ANIBALCORO) July 12, 2019

En otro momento el diputado Vicente Rodríguez, padre del intendente de la localidad mencionada más arriba, solicitó a Cartes que sea candidato a presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).