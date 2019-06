FGE deberá resolver impugnaciones fiscales

View this post on Instagram

“Los países necesitan más a menudo ver a sus funcionarios empatizar con sus necesidades, los pueblos necesitan entender que no solo en tiempo de necesidad debemos ser uno” – William Landrón Les prometí que iba a empezar a ayudar a mi gente del Paraguay y es por eso que me he puesto en contacto con la oficina de La Primera Dama @silvanaabdolopezm para unirme a los esfuerzos de ayuda a las zonas afectadas con las inundaciones y sus damnificados. En esta ocasión quiero hacerles conocer la campaña que tienen con la ayuda de @petroparpy quienes están donando combustible para que la ayuda solidaria llegue a los sectores más necesitados. Súmate a esta iniciativa y conviértete en un héroe anónimo. #Paraguay #sos 🇵🇾