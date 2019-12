Falleció una mujer por un probable infarto en Caacupé

Desde la cuenta oficial de Facebook de la Policía Nacional, Relaciones Públicas, compartieron un enorme acto de solidaridad de un oficial. Este último fue captado por una cámara y en la fotografía se puede observar cómo ayuda a un hombre.

El peregrino arribaba de rodillas a la basílica de la Virgen de Caacupé y un miembro de la Policía Nacional lo tomó de la mano y lo ayudó a avanzar. La descripción de la imagen expresa que “si alguna vez alguien te pregunta qué significa la convicción de servir, mostrale esta foto”.

Añadieron además que “el que no vive para servir, no sirve para vivir”. A vos, ¿qué te parece este detalle que no solo revela solidaridad y empatía?