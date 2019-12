Fallece motociclista en accidente sobre Félix Bogado

Los héroes de amarillo de la segunda compañía “Santísima Trinidad”, perteneciente al Cuerpo de Bomberos del Paraguay, compartieron dos fotografías que tomaron en el rescate a un peludito que quedó atrapado.

En la publicación no brindan más detalles. Sin embargo, con este gesto, los uniformados volvieron a recordarnos lo vitales que son no solo para auxiliar a las personas sino también para sacar de apuros a los animalitos que por a o b motivos no tienen otra forma de salvarse, que no sea con la ayuda de los seres humanos.

Mirá las fotografías y seguí el ejemplo de estos héroes que no tienen en cuenta ni la hora ni el lugar, para solidarizarse con los demás.