Extitular de Petropar aseguró que informe fue realizado con falacia

Eddie Jara, expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), aseguró que el informe ya estaba preparado antes de la auditoria, señalando que es clara la intención del gobierno actual de perjudicarlo.

Cuestionó la actuación del ministro Carlos Arregui, sosteniendo que el mismo ni siquiera lo llamó para consultar acerca del supuesto perjuicio económico detectado. Argumentó que cuenta con pruebas que señala que el equipo interventor desconoce varios puntos, ratificando que gracias a su administración, Petropar pudo sacar a flote su marca.

“Quiero ver el detalle de ese informe, nuevamente digo que el informe salió antes de la auditoria. Para mí es un informe con falacia, no opino igual a Carlos Arregui, yo dejé una empresa 180º diferente a lo que dice”, expresó.

Jara negó la aprobación a operadores que contaban con deudas, sosteniendo que durante su administración, muchos superaban sus propios records. Detalló que él mismo encabezaba la comisión que analizaba el punto.

“Cuando veo este tipo de informe a través de la prensa, y no me llegó a mí, lo único que me hace pensar es que el objetivo era sacarlo para dejarme mal a mí y a mi administración”, sostuvo.

Nuevamente se puso a disposición a fin de esclarecer la situación, enfatizando que no se está actuando de buena manera en la cuestión.

“Por tercera vez me pongo a disposición de Carlos Arregui, se está mancillando mi reputación. No sé si alguien le ordenó eso, pero no actuó de buena manera”, concluyó.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?