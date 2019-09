Expresidente dijo que no se debe dejar la cancha libre a traidores de la patria

Así indicó el expresidente de la República, Federico Franco, quien confirmó que aceptó ser parte de la comisión asesora que estudiará Anexo “C” del tratado de Itaipú a invitación del canciller Antonio Rivas Palacios, a pesar de que la integran personas que fueron traidores a la patria.

Explicó que su postura personal es que no participará de las reuniones técnicas, jurídicas o políticas y sostuvo que su posición es que no teme a los traidores, a quienes hay que enfrentar con la verdad, con argumentos, con presencia y no dejarles la cancha libre.