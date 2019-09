Expresidente del BCP advierte sobre quiebre de cajas de jubilaciones

El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que las cajas jubilatorias en su mayoría están en quiebra, porque los aportes de los funcionarios activos son insuficientes como para compensar el pago de las jubilaciones de los que ya se retiraron. En tanto que las cajas que todavía no quebraron, terminarían en lo mismo a mediano plazo.

Afirmó que esta situación es un problema típico de los países latinoamericanos, al tener este sistema de aportes solidarios, teniendo en cuenta que cuando cambia la demografía vienen los problemas fiscales.

Detalló que en este momento Paraguay tiene una demografía favorable, en el sentido de que el 70% de la población es gente joven, con menos de 35 años de edad que ingresará al mercado de trabajo, pero después ese porcentaje necesitará cobrar jubilación y es imposible que el 30% pueda mantener a este grupo.

Al darse esto, se entra en problemas como ocurre actualmente en Brasil, donde todo el déficit está explicado por el fondo de pensión que necesita de forma urgente ser reformado.

Tres cajas están colapsadas

Fernández informó que son tres las cajas colapsadas actualmente la de policías, militares y maestros.

Reflexiono sobre la temática del paso a retiro de militares y policías, cuestionando que cuando asume alguien de una camada más joven se da el pase a retiro y que no puede ser que tengan que salir todos.

“No tiene sentido, encima que no hay casi policías y le tiramos a toda la camada. No puede ser que no sirvan para otra tarea. Hay doble daño, se retiran temprano y luego se ajustan los salarios”, aseveró.

Concluyó diciendo que muchos casos son inauditos y tarde o temprano producen enormes desequilibrios al país.