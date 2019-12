Exitoso debut del VAR en Paraguay

El Veracruz FC fue desafiliado de la Liga MX, máxima categoría del fútbol mexicano, por violar diversos estatutos de la Federación Mexicana y ya no podrá competir en la división profesional desde al año próximo.

La falta de liquidez del propietario Fidel Kuri, derivó a una extrema situación en que el club no cumpliera con sus pagos, lo que estuvo cerca de provocar un paro del campeonato por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.

Incluso el organismo tuvo que hacer uso de un fondo de emergencia para cubrir parte de las deudas, mientras que la institución se estabilizaba para pagar todos sus saldos vencidos, algo que finalmente no ocurrió.

El Veracruz perdió la categoría en mayo de este año, sin embargo, recurrieron una disposición del reglamento que consiste en un pago de multa de seis millones de dólares para poder mantenerse en la división de honor.

De esta manera, los jugadores del plantel de los Tiburones Rojos quedan libres y con la posibilidad de negociar con cualquier equipo.

Cristian Martínez, uno de los referentes del equipo mencionó que esta situación no es nada fácil, debido a que muchos de sus compañeros quedan sin sustento económico. “Muchos se van a quedar sin trabajo porque no es algo fácil, no sé si todos van a encontrar equipo, es triste que termine así”, concluyó.