Exitosa jornada de “Mi corazón corre”

View this post on Instagram

personas con un corazón de oro que mañana correrán por corazones que tanto lo necesitan! Gracias Dios por este enorme privilegio de dar amor!!! A #fullamp @micorazoncorre !!! #lamatina #matineritos 💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♂️ @radiolatina971 #losmatinerosdeele mañana también te podes sumar directo en el Parque Guasu Metropolitano desde las 06:30 hs! 🎉🎉🎉🎉