Exdirectivo de Cerro asegura que “el club necesita ser reinventado”

Guaraní y Libertad han protagonizado un partido digno de clásico en dos bocas, sin embargo se vio manchado por la actuación de los jueces del lance. Derlis López, árbitro principal del encuentro, ha salido a brindar su versión sobre lo ocurrido en el juego disputado el pasado viernes.

La gran polémica se generó prácticamente en la última jugada del cotejo, cuando López, a instancia de uno de sus asistentes, cobra pena máxima a favor de Libertad, en una infracción que se produjo afuera del área.

Luego de haber dialogado durante largos minutos con sus colaboradores, el juez principal se retracta, cobra tiro libre y expulsa al portero aborigen. Se presume que el cambio de decisión se dio luego de que un asistente del cuerpo técnico de Guaraní le haya mostrado imágenes de la transmisión desde su aparato celular.

López, brindó su versión en el programa Deporte Total de la 780 AM, “Como todos vieron, hubo un contacto afuera y con el asistente tuvimos una duda, me dice que fue adentro. El cuarto árbitro me dijo que él estaba lejos y que no podía decirme si fue adentro o afuera. El asistente me llama de nuevo y me dice que fue adentro. Después creo que la presión de los jugadores le hizo cambiar su decisión a Medina (Asistente)”, sostuvo.

Continuó, expresando que la tarea que realizan los réferes es difícil y que desde afuera parece algo sencillo. “Me pareció que le pasaron informaciones a los futbolistas por eso ellos estaban furiosos. De afuera del campo de juego se ven muchas cosas, pero para nosotros es difícil estando adentro. No puedo confirmar si el cuarto árbitro vio imágenes porque yo no vi”, agregó, haciendo alusión de que supuestamente un asistente de Gustavo Costas le haya mostrado imágenes de la televisión.

Culminó revelando que Horacio Elizondo, director de árbitros de la APF le dio la oportunidad de hablar con los medios, pero por motivos de asistencia a un curso no lo pudo hacer. Al mismo tiempo, reconoció que luego de lo ocurrido, el partido se le fue de las manos. “Me parece que hasta los 90 minutos arbitré bien, pero después creo que fue un desprolijo”, expresó.