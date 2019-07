“Estoy en campaña para ser un dictador”

Fue una de las tantas frases polémicas que lanzó hoy Paraguayo Cubas, añadiendo que va a poner las cosas en orden y fusilar a los Riera, los Zavala, los Vierci, los Zucolillo y los Cartes que mataron más gente que el EPP.

Afirmó que genéticamente es un desbocado pero no un mentiroso. “Digo siempre la p*ta verdad y nadie me va a amordazar, me pueden suspender pero no me harán callar”, agregó.

Por otro lado, aseguró que Riera está en campaña para ser presidente de la República y tiene fondos para eso, “la estancia que le robó a su tía y lo que se robó en ACEPAR”.

Además cuenta con el apoyo de Vierci, Natalia Zucolillo y Cartes.

También añadió que no tiene por qué ser suspendido, pues no violo ningún reglamento.