Estaba desaparecido y lo hallaron muerto

El empate 1-1 entre Guaraní y Libertad ha dejado mucho de que hablar, y no precisamente por detalles futbolísticos, sino por la gran polémica que se vivió en los últimos minutos del partido. Cuando el juez del encuentro Derlis López, en una infracción que se produjo claramente fuera del área, cobra un supuesto penal a favor de Libertad, a instancias de uno de sus líneas.

Posteriormente, López se retracta y cambia su decisión tras dialogar unos minutos con sus colaboradores, anula la pena máxima y decide expulsar al portero aborigen, Jorge Bava, por impedir una jugada manifiesta de gol.

El polémico cambio de decisión, se produjo luego de que un asistente del cuerpo técnico de Guaraní le haya mostrado la jugada desde su celular al cuarto árbitro.

Presidentes y entrenadores de ambas instituciones salieron al paso tras el pitido final.

Por su parte, Juan Alberto Acosta apuntó directamente a uno de los jueces de línea pero alegó que finalmente se hizo justicia. “Cuando se cobra de esa manera, uno piensa de todo. Todos vimos que la falta fue fuera del área. Me comentaron que le mostraron las imágenes luego de cambiar su decisión. Por lo menos este Mini VAR ayudó a que se haga justicia”, expresó el mandamás aborigen.

Mientras que Francisco Giménez Calvo, presidente de la entidad gumarela estalló en contra de lo ocurrido alegando que fueron perjudicados. “Este VAR´i Paraguay lo que me molesta, no está en el reglamento, estamos en un folklore muy paraguayo con este VAR´i que estamos inventando, que le soplan a los réferes con el teléfono de los perros”, sostuvo, afirmando claramente no estar de acuerdo.

Gustavo Costas, entrenador aborigen, también emitió su opinión. “Los asistentes de fondo están para ayudar al árbitro, no para complicarlo. Si no jugábamos en Dos Bocas, y lo hacíamos en el Defensores, esto sería penal. Por suerte se hizo justicia”, culminó el estratega.

Por su parte José Chamot, técnico de la visita, hizo incapié en que el uso de la tecnología en el fútbol paraguayo aún no se ha establecido y que eso hay que respetarlo. “Da rabia porque te preparás para tirar un penal y luego lo revierten. Hay una línea que hay que respetar y las reglas de juego están para eso. En este ambiente tenemos que ayudarnos todos, jugadores, árbitros, no queremos más violencia”, culminó el estratega.