Español espera justicia, denunció ser víctima de secuestro y robo en Paraguay

José Zamora Linares se puso en contacto con la 780 desde Valencia y realizó varias denuncias que salpicó a una fiscal, un juez y varios policías, relatando un caso que le ocurrió en el 2010 en el aeropuerto de Alto Paraná.

“Fui bajado del avión y llevado a la fiscalía nº 7 , donde me torturaron con plástico en la cabeza, me pusieron un revolver en la boca y me sacaron 360 mil euros. Quiero que la Fiscalía General y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomen cartas en el asunto y hagan justicia conmigo”, sostuvo el español.

Acusó a la fiscal Natalia Montanía y al exjuez Manuel Trinidad, hoy diputado, de ser unos ladrones y sinvergüenzas, pues ellos estuvieron detrás de su caso. Indicó que su propia esposa dio el dato que el llevaba esa elevada suma de dinero para que le roben.

“Fui víctima de una banda de ladrones, y asesinos, no es un cuento lo que digo, voy a enviar todas las pruebas”, resaltó.