¡Es oficial! Roque confirmó que se queda en Olimpia

El goleador del Decano, Roque Santa Cruz, dijo que no a la despedida a su amado club Olimpia y confirmó que se quedará en el 2020 para más enfrentamientos. El futbolista eligió esta fecha de alegría y fiesta para comunicarlo y lo hizo a través de sus redes sociales, diciendo “Estoy listo para los nuevos desafíos”.

Cabe mencionar que esta decisión lo toma luego de pensar bastante ya que a finales del año, respondía a las consultas sobre el tema, sin mucha certeza puesto que ya cuenta on 38 años. No obstante, su desenvolvimiento en el rectángulo verde sigue dejando boquiabiertos a todos y no para de emocionar a los aficionados del conjunto franjeado, como describen los hinchas en las diversas plataformas.

