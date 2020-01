Epifanio González asegura no le irá bien al VAR en el fútbol paraguayo

El exárbitro internacional Epifanio González estuvo presente hoy en los estudios de la 780 AM para charlar con el staff de Deporte Total sobre la utilización de la tecnología en nuestro fútbol desde este año.

El mismo, sentó postura de manera tajante y mencionó que desde su punto de vista la implementación del sistema de videoarbitraje no será de mucha ayuda en el torneo local. “El VAR va a fracasar en el fútbol paraguayo”, señaló.

González manifestó que esto se debe a la poca preparación que considera él que tienen actualmente los árbitros del plano local, para manejar este sistema tecnológico.

Prosiguió, cuestionando la determinación que tuvo la APF al momento de elegir a Pablo Silva como instructor del VAR, alegando que éste no tiene la experiencia necesaria. “Para que vamos a dar más tecnología si no vamos a usar correctamente. Se le llama a personas que no están capacitadas”, indicó.

El exjuez manifestó que para él la persona ideal para dicho cargo es Carlos Amarilla, quien sigue en actividad pero arbitrando en categoría semiprofesional. “Carlos Amarilla sigue arbitrando pero bien se le podía llamar para otras cosas”, dijo.

En este punto, explicó que su confianza en Amarilla se debe “al respeto” que éste se ganó cuando dirigió en primera división.

Al mismo tiempo, González manifestó que con respecto a las dudas que dejó el uso de la tecnología tanto en la Copa América y la Copa Libertadores, amerita que la FIFA reconsidere algunos puntos en los reglamentos.

“Dentro de poco la FIFA tendrá que adecuar sus reglas a la tecnología”, sentenció.