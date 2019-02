Entre lágrimas Bacchetta reconoció error, pero no renunció

En conferencia de prensa el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Enrique Bacchetta sostuvo que la situación de Ulises Quintana “le tocó el corazón” y como abogado sostiene la teoría que se debe presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Reconoció que se equivocó al utilizar el calificativo de “injusto”, con relación a la investigación, pero ratificó que la fiscal Lorena Ledesma puede hacer su trabajo con independencia sin temor a nada.

Aseguró que no cometió ningún hecho punible o ilegalidad, simplemente se equivocó.

Llorando pidió disculpas a sus colegas senadores y a su familia por ese error cometido.

“Yo no soy un ladrón, y me dolió por mi nieta. Yo no soy un ladrón, no he cometido lo mismo que cometieron otros” dijo con la voz quebrada.

