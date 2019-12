Entre dolor y violencia, descendió Cruzeiro por primera vez

El entrenador del club Olimpia estuvo presente hoy en Radio Primero de Marzo, el argentino charló sobre varios temas y también se refirió al cariño que le ha adquirido a la institución franjeada con los sucesivos títulos conquistados.

A pesar de los traspiés en el torneo continental, el decano, desde la llegada del estratega a la dirección técnica, prácticamente no ha tenido rival a nivel local y rompió todos los récords posibles. El mismo, reconoció que no esperaba tener un gran impacto en la institución de Para Uno.

“Nunca creí que iba a estar en una institución e identificarme como con Independiente, me pasan cosas fuertes con Olimpia. Tenía el corazón rojo, pero ahora una parte ya tiene la franja negra”, indicó, refiriéndose a su exitoso pasado como jugador de Independiente de Avellaneda, club del cual es hincha e ídolo.

“Soy respetuoso de todos los hinchas, pero esto de Olimpia es algo diferente”, afirmó el director técnico al manifestar el afecto que tiene hacia el club decano.

Volviendo a lo que fue la eliminación del certamen continental, Garnero agregó que no contar con todo su plantel en óptimas condiciones fue el principal motivo.

“En esta Copa lamentablemente nos tocó llegar a instancias importantes y decisivas con 5 o 6 futbolistas con inconvenientes. No es una excusa, pero no llegamos de la mejor manera al partido de vuelta”, señaló haciendo referencia al juego de vuelta ante la Liga de Quito, donde igualó 1-1 y ese resultado no le alcanzó para revertir el marcador obtenido en Ecuador (derrota 3-1).