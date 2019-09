En estos tres estadios se jugarán las próximas finales de Champions

A días de haber obtenido el premio #TheBest de la FIFA, Lionel Messi provoca preocupación no sólo en el Barcelona y la Selección de Argentina, sino en todos los que admiramos su buen fútbol.

El astro argentino de 32 años de edad jugó el dia de ayer su primer partido de titular con el conjunto catalán tras no poder serlo en los primeros encuentros de la temporada, debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda (Pantorrilla), que lo había imposibilitado culminar de la mejor manera la temporada pasada.

Se jugaban 28 minutos de la primera etapa del encuentro ante el Villarreal en el Camp Nou, cuando Lionel Messi sintió un golpe en la pierna izquierda, precisamente en el aductor, luego de una jugada contra un jugador rival.

Posterior a eso el futbolista argentino se acercó al banco de suplentes para indicar su molestia a los médicos del equipo, fue en ese momento cuando cámaras de la televisión encargada de la transmisión captaron las palabras dirigidas al fisioterapeuta, “No me puedo romper, no me puedo romper”, decía el atleta lamentándose. El jugador reingresó al campo de juego pero luego tuvo que ser reemplazado por su compañero Ousmane Dembelé.

El entrenador, Ernesto Valverde se pronunció al respecto en la rueda de prensa. “Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. Son unas pequeñas molestias en el aductor y hemos preferido no arriesgar. Vamos a ver mañana, no queríamos tomar un riesgo ahora que salía de su lesión”, explicó el estratega.

Parte médico del club

El dia de hoy el Barcelona ha anunciado un comunicado oficial con el reporte de la lesión del capitán de equipo. “El jugador del primer equipo Leo Messi tiene una elongación en el aductor del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad“, afirma el comunicado.