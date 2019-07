Emuló al “Hombre Araña” para salvar su vida de un incendio

El legendario futbolista, José Luis Chilavert salió otra vez al cruce de la Conmebol y de su presidente Alejandro Domínguez a través de las redes sociales. “Que está pasando en la ‘Corrupbol'”, escribió inicialmente el ex guardameta guaraní, para luego denunciar diferentes irregularidades y dar un mensaje a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“En los pasillos de la Conmebol dicen que (Alejandro) Domínguez prohíbe a los presidentes que hablen o participen de actos o acciones políticas, pero él avaló que (Jair) Bolsonaro diera la vuelta olímpica antes de la final y lo premió con su abrazo”, denunció Chilavert.

Que está pasando en la Corrupbol. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) July 19, 2019

Luego de criticar la participación del presidente de Brasil en los festejos de su país en la obtención de la Copa América 2019, el ídolo de Vélez Sarsfield también lanzó una fuerte acusación al titular de la Conmebol por excluir a Tapia de las reuniones correspondientes a la organización del Mundial 2030: “Domínguez organizo una reunión en Paraguay con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Chile, dejando de lado a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino e ideólogo del Mundial 2030.”

Por último, Chilavert relacionó la ausencia de Tapia en las reuniones de cara a la Copa del Mundo con las denuncias del presidente de la AFA en plena Copa América por la expulsión de Messi ante Chile y la polémica actuación del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano en la semifinales entre Argentina y Brasil.

“Domínguez convocaste el 23 de julio a una reunión extraordinaria para intimidar y callar a Claudio Tapia para que no defienda a Messi y pida disculpas. Debes hablar de la pésima Copa América y del VAR. Señor Claudio Tapia defienda a la Argentina y no permita que sus colegas lo traicionen en la Conmebol. Ya lo boicotearon en Asunción al no invitarlo para la promoción del Mundial 2030″, disparó.

Fuente: Infobae