Embajador de EEUU espera que se respeten los procesos ante eventual juicio político

El ex presidente de la ANDE publicó que su perfil de Facebook una captura de pantalla de una supuesta conversación por Whatsapp que mantuvo con el presidente de la República con un breve texto aludiendo a todo lo que ocurrió desde su dimisión al frente del ente estatal.

“Para todos los que ayer me trataron de mentiroso, les comparto el mensaje que me envió el Presidente, luego de mis 4 horas de declaración hecha en el Parlamento. Con relación al Abogado, hijo de cuando eso una ministra, presentado a mi por el mismo Vicepresidente como su representante y hombre de su confianza, para que esté en su representación en todas las conversaciones relativas a venta de energía a la empresa con la que él contactó, ayer me enteré que no era funcionario público”, escribió en su perfil de la mencionada red social. .