Embajador de EEUU dijo que no puede hablar sobre visa de Cartes

Lee Mc Clenny al ser consultado sobre la versión de la supuesta retirada de la visa de ese país al ex presidente Cartes, dijo que por ley no puede opinar al respecto, ya que su país tiene una fuerte política de privacidad al respecto.

“Habría que preguntarle a la gente que publicó esa versión, pero yo no voy a referirme a eso, pues no quiero ir a la cárcel, por favor no insistan” sostuvo al señalar que develar datos de cualquier persona significaría un delito federal.

El diplomático se limitó a decir nada más que las visas tienen su tiempo de validez y que pierden vigencia una vez llegada su fecha de caducidad.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?