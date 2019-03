Eliminarán grupos y páginas de FB con información falsa sobre vacunas

La red social Facebook anunció el jueves que eliminará a los grupos y páginas que divulguen información errónea sobre las vacunas.

Es la acción más reciente que Facebook y otros están tomando para frenar la oleada de desinformación en las redes sociales.

Facebook señaló que seguirá los pasos de organismos internacionales de salud, tales como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que han identificado públicamente engaños sobre las vacunas.

Si los grupos y páginas propagan esa información errónea, no aparecerán en las recomendaciones ni en funciones de predicciones cuando se busquen en Facebook. Los anuncios con información similar serán rechazados.

Además, el contenido que tenga ese tipo de información no se mostrará en el buscador de Instagram ni en las páginas de hashtag.

Las autoridades federales de salud han atribuido un reciente aumento en el número de casos de sarampión a la información errónea que ha hecho que algunos padres no vacunen a sus pequeños.

La noción falsa de que las vacunas causan autismo -surgida a partir de un estudio de 1998 que ha sido refutado- no comenzó en las redes sociales, pero se ha propagado hasta esos sitios.

Esta semana fue publicado un nuevo y extenso estudio publicado que no encontró ninguna relación entre la vacuna contra el sarampión y el autismo, razón a la que con frecuencia aluden los padres para rechazarla.

Aunque las tasas de vacunación continúan en niveles altos en Estados Unidos, de acuerdo con los centros, el número de niños de menos de dos años que no han sido vacunados está creciendo. Los centros atribuyen gran parte de eso a la falta de seguros médicos: los niños que no cuentan con un seguro son más propensos a no ser vacunados que los pequeños que tienen uno.

Las vacunas contra una lista de enfermedades son un requisito para asistir a la escuela en Estados Unidos, pero 17 estados permiten algún tipo de excepción no médica por “creencias personales, morales o de otro tipo”, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Fuente: Infobae/ Con información de AP.

