El sábado más frío en lo que va del año

Richard La Pantera Moray, anoche se consagró campeón del Sudamericano de Boxeo en la categoría Welter tras vencer con un nocaut técnico al brasileño Carlos Caolho Santos, en una pelea que se realizó en la penitenciaria de Tacumbú.

La vida de “La Pantera”, el boxeador que se encuentra recluido en la cárcel de Tacumbú desde hace más de seis años tras ser condenado a siete años de prisión por robo agravado, será exhibida por la plataforma Netflix.

“Estoy envuelto de alegría en esta contienda que me recobró la vida, me recobró a mi familia… mi padre me acompañó en la noche más importante de mi vida y se fundió en un abrazo después de 4 años. Él me inculcó de niño que yo no nací para segundos lugares y hoy lo demostré también ante mis dos hijas que vinieron a vivir este momento en primera fila de graderías: mi paso a la gloria de la libertad”, dijo emocionado Moray.

“La Pantera” estaría barajando la posibilidad de competir en los Estados Unidos de América bajo la invitación de la Organización Mundial de Boxeo (WBO u OMB) quien ya ha entrado en contacto con su entrenador, para pelear por el título latino de la OMB una vez recobrada la libertad, expresó el campeón.