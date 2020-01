El refuerzo de renombre que se sumará a uno de los grandes

A poco de consumarse un hecho histórico para el conjunto de Villarrica como lo es su debut en Primera División, una situación bastante peculiar generó mucha incertidumbre; pues Mario Jacquet, quien haría dupla en la dirección técnica con Troadio Duarte, decidió alejarse de la institución a días del arranque del campeonato.

Directivos del club mencionaron públicamente desconocer el motivo de la drástica decisión del experimentado entrenador, sin embargo, en contacto con la 780 AM el propio adiestrador de 73 años de edad rompió el silencio y reveló el porqué de su alejamiento de la institución.

“Cuando llegué al hotel me encontré con 10 jugadores y le consulté a Troadio qué fue lo que pasó. Me dijo que de esos 10, 2 eran titulares y que luego veríamos que futbolistas se podría traer. No pudimos hacer siquiera un entrenamiento porque no teníamos jugadores”, expresó.

Prosiguió, reconociendo que todo esto sucedió por el incumplimiento de la directiva a los pedidos suyos al momento de solicitar refuerzos. “Le reclamé al presidente que le dejé 3 nombres sobre la mesa y no me los trajo. Pedí por “Loco” Pérez, Néstor González y por Julio Irrazábal”, señaló.

Sobre éste último, el estratega incluso manifestó que la dirigencia pegó “un grito al cielo” argumentando que se trata de “un jugador quilombero”.

Irrazábal es conocido por su polémica personalidad fuera de las canchas, sobre todo con los aficionados de Olimpia, dado a que es hincha confeso de Cerro Porteño, además, cabe recordar que en el Deportivo Capiatá llegó a ser separado del plantel principal por diferencias con la directiva.

“Esa noche le dije que así no podía seguir, le dije que no me trajeron el delantero centro que necesitaba y entonces a las 7 de la mañana me regresé a Asunción”, concluyó Jacquet, reiterando que tanto Irrazábal como “Loco” Pérez eran cruciales en su proyecto.