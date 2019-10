“El problema que afecta a las cajas de jubilaciones es de índole normativo”

Ante el caso del pitbull que atacó a unos niños en Capiatá, Nono Occhipinti, pionero en la cría de esta raza, afirmó que el perro que ataca a un ser humano no está teniendo los cuidados pertinentes y el cuidador debe hacerse un análisis psicológico y asumir la culpa.

“No existe pitbull agresivo, sino dueño irresponsable”, asevera el pionero del cuidado de esta raza, agregando que él llegó a tener 17 perros en su casa y cuando estos veían a una persona, movían la cola y no reaccionaban de ninguna forma mala; ahora, “cuando el canino ve a un perro, gato u otro animal, es otra la historia”, señaló.

En este sentido, explicó que el pitbull “por naturaleza no es un perro guardia; es decir, no está atento a lo que hacen las personas ni si alguien viene y ataca al dueño”. Además, contó que lo que sí tienen estos perros es un instinto inherente de querer reaccionar ante otro animal, pero “si uno no le estimula la bravosidad que lleva en el fondo, puede convivir perfectamente con quien sea”.

Asimismo, hizo referencia al caso de los menores que fueron atacados por un pitbull, en el predio de la Escuela Margarita de Capiatá, diciendo que “el pitbull no es un animal asesino que dice hoy voy a morder niños, hoy quiero atacar a alguien”. Notablemente, “la dueña de este animal tiene nana en la cabeza, es una persona que no está preparada mentalmente para tener un pitbull”.

Con respecto a las leyes de nuestro país, Nono manifestó que “en Paraguay tenemos la ley de protección animal pero no hay un conteo de perros potencialmente peligrosos ni nada. Se debería aplicar la técnica del microchip, que ayuda a identificar a los dueños y así echar la fuerza de la ley sobre ellos”.

Finalmente, dijo que en otros países hay hasta certificados de aptitud psicológica y responsabilidad que se le concede a la gente que desea tener un pitbull, teniendo en cuenta varios requisitos que se precisan. Por ejemplo, Nono mencionó tres puntos claves que un futuro dueño debe tener en cuenta:

Se tiene que contar con una casa segura, con murallas y portones

El propietario debe tener tiempo para hacer algunos ejercicios con su animal de manera que este descargue su energía

El conocimientos básicos de qué hacer cuando un animal se encuentra con otro animal es fundamental, ya que existen instrumentos que pueden evitar malos desenlaces

Finalmente, Nono, quien trajó esta raza al Paraguay en 1999, expresó que “un pitbull te puede dar todo lo que cualquier otro perro, pero otro perro no te puede dar lo que un pitbull”, haciendo referencia a que este animal es único.