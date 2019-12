El primo de Messi se retira del fútbol

El exjugador de Olimpia Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, anunció este lunes que pone fin a su carrera futbolística a sus 35 años de edad.

El volante ofensivo pasó por varios equipos en nuestro país, como Libertad, General Caballero, Tacuary, Fernando de la Mora, Sportivo Luqueño, Olimpia y Rubio Ñú.

“Agradecerles a todos los clubes donde me tocó jugar, donde sin dudas me ayudaron a mi evolución, no solo como atleta, sino también como persona”, dice parte del anuncio en sus redes sociales.

La historia continúa… Muchas gracias a todos!! pic.twitter.com/Pmi3pnYGJT — Maxi Biancucchi (@maxibiancucchi7) December 23, 2019

El argentino gritó campeón en el fútbol paraguayo en dos ocasiones, en el año 2007 jugando para el Sportivo Luqueño y en el 2011, siendo figura clave del Olimpia que se coronó luego de once años.