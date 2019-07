“El presidente sabe que le dije la verdad y otros le mintieron”

Fue lo que expresó el extitular de la ANDE, Pedro Ferreira, en una charla realizada por Dende, donde le tocó estar de invitado y rompió el silencio en torno a su renuncia y a la firma del acuerdo Paraguay- Brasil por la energía de la binacional Itaipú.

“De todo el beneficio de Itaipú, el gran beneficio es para el Brasil, porque es el que mayor energía ha aprovechado. Entonces, una compensación lógica es que el que se beneficie menos, tenga unitariamente mayor lucro. El Paraguay compra más barato, pero compra menos y los dos tenemos que abastecer nuestro mercado”, manifestó Ferreira.

Expresó que los brasileños se molestaron por varias cuestiones que Paraguay planteaba y optaron por dejar el ámbito técnico, para pasar al campo diplomático.

“En el nivel nuestro, no podían ganarnos. No había forma, no tenían razón desde ningún punto de vista”.

“Lo que él hizo fue ilegal. Nos quisieron llevar a Itaipú y forzarnos a firmar. Ese documento es inválido, porque necesitaban el acuerdo de la Ande y por eso venía la presión”, indicó el ex titular de Ande haciendo alusión al embajador paraguayo en Brasil Hugo Saguier Caballero.