El picante mensaje que dejó el “búfalo” tras salir de Olimpia

El delantero Roberto “búfalo” Ovelar se aleja del campamento franjeado y volverá a Colombia, donde pasó el mayor tiempo de su carrera futbolística. Esta vez, fichará por el Once Caldas.

El futbolista de 34 años arribó al decano para disputar el torneo Clausura, sin embargo, casi no tuvo participación debido a que no fue tenido en cuenta por el entrenador Daniel Garnero.

El atacante se despidió del tetracampeón dejando un mensaje en una de sus redes sociales, en el que califica como “agridulce” su paso por el Olimpia.

Dejando un recuerdo agridulce en el club Olimpia, gracias al Presidente por confiar en mi, éxitos a mis ex compañeros, y la hinchada que me dio su apoyo un abrazo, más nada.

Ahora a darlo todo en mi nueva casa @oncecaldas para lograr los objetivos propuestos. — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) December 27, 2019

Ovelar logró disputar apenas cuatro partidos, dos por Copa Paraguay, certamen en el cual pudo anotar su único tanto con la camiseta olimpista.

El mismo, en una entrevista a un medio colombiano cuestionó duramente al estratega decano por no darle más continuidad. “Pensé que llegando a mí país me iban a tratar como un profesional. A veces Daniel Garnero me llevaba nomás por llevarme a los partidos, personalmente no me sentí campeón, no tuve esa sensación porque no aporté nada. Ahora quiero irme a donde me traten como profesional, salí muy perjudicado”, indicó el jugador.