El Parlamento británico rechazó el acuerdo propuesto por Theresa May para el Brexit

El parlamento británico rechazó el acuerdo elaborado entre Theresa May y la Unión Europea para que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), por 432 votos contra 202.

En su primer discurso tras la derrota, May afirmó que esa votación expresaba lo que el Parlamento no quería, pero no lo que sí quería. Además, aclaró que los parlamentarios iban a tener la posibilidad de votar una moción de confianza contra el gobierno el miércoles.

Jeremy Corbyn tomó la palabra tras la primera ministra. “Esta ha sido la mayor derrota para un gobierno desde la década de 1920”, expresó.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?