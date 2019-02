El motivo por el que Ariana Grande no estará en los Grammy 2019

Desde que Ariana Grande anunció que no estará presente en los premios Grammy 2019, comenzaron a circular distintos rumores. Cansada de las especulaciones, la artista decidió contar su verdad.

El enojo de Ariana empezó después de que uno de los productores de la entrega de premios asegurara que era “demasiado tarde” para que ella pudiera “preparar algo adecuado” para la ceremonia. En su cuenta de Twitter, la cantante hizo una publicación directamente respondiéndole.

“Me mantuve en silencio, pero ahora estás diciendo mentiras de mí. Yo puedo armar una presentación de la noche a la mañana y tú bien lo sabes, Ken”, comenzó, al pie de una captura de los comentarios del productor Ken Ehrlich.

Y continuó: “Decidí no asistir cuando intentaste reprimir mi creatividad y libertad de expresión. Espero que el espectáculo sea exactamente lo que deseás y más”.

“Ofrecí 3 canciones diferentes. Se trata de colaborar, de sentirse apoyada, de arte y honestidad. No se trata de política, ni de hacer favores o entrar en juegos. Esto terminó siendo un juego… lo siento pero para mí la música no se trata de esto”, indicó en otro tweet.

En sus declaraciones a distintos medios como The New York Times y The Associated Press, Ehrlich dijo: “Cuando finalmente pensamos que podíamos llegar a un acuerdo, Grande dijo que era demasiado tarde para armar su presentación”.

Además, contó que Drake, Kendrick Lamar y Childish Gambino rechazaron ofertas para cantar en la premiación.

