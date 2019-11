El estadio donde se definirá “La Copa de todos”

Un ambiente de fiesta, emoción y miles de sentimientos se vivieron el pasado sábado en La Nueva Olla de Cerro Porteño, en la histórica definición de la Copa Sudamericana entre los equipos de Colón de Santa Fe e Independiente del Valle.

Más de 40.000 hinchas, en su mayoría argentinos, estuvieron presentes en nuestro territorio. En principio, los aficionados pasaron por el intenso calor paraguayo en la Costanera y en los otros puntos del país. Después, una lluvia casi imparable cayó sobre la cancha del Ciclón y el encuentro se vivió bajo agua.

Desde la llegada hasta la partida de los fanáticos argentinos y ecuatorianos, las buenas críticas acerca del buen trato de los paraguayos se dejaron ver en las redes sociales.

Dario Genolet, es un hincha del equipo argentino que se hizo famoso cuando una imagen suya durante el encuentro, se hizo viral. El mismo, estuvo en contacto este lunes con la 780 AM y expresó que pese a que su equipo haya caído derrotado, se encuentra orgulloso por tener la oportunidad de disfrutar una final.

“Los colores son el ADN nuestro, se nace hincha de un club y se lo lleva para siempre en el corazón. Orgulloso de ser hincha de Colón, orgulloso de mi pueblo, demostramos lo que es la hinchada de este equipo en una final. Fue una noche mágica, no se dio, más allá de haber perdido la magia sigue intacta, el amor por estos colores siguen intactos”, sostuvo.

El fanático, mencionó que al principio no se dio cuenta que una foto suya, donde se lo ve llorando de la emoción, ya había recorrido el mundo entero.

“Yo no me había dado cuenta en el momento, uno estaba pensando en el partido, recién cuando llegue al hotel me di cuenta de lo que había pasado, recibí muchos mensajes, muchas llamadas”, señaló.

Al mismo tiempo, reveló que no tenía en mente venir a nuestro país para el juego, pero sus familiares lo convencieron. “Tenía otros compromisos, tenía otros planes hechos”, explicó.

El mismo, como la mayoría de sus compatriotas, resaltó la cordialidad que tuvieron los paraguayos desde que arribaron al país hasta su vuelta a Santa Fe.

“Son un pueblo maravillo, nos llenaron de afecto, cariño, de cordialidad, nos brindaron agua, su ternura, su amor, eternamente agradecido al pueblo de Asunción. Son grandes anfitriones, parecía que no estábamos en Asunción, cuando íbamos a la Olla hacía mucho calor y la gente nos regalaba agua mineral, esperamos volver a su maravillosa casa”, manifestó.