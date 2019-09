El duro y conmovedor mensaje que dejó Ferrari a su familia

El altercado de gran magnitud que se vivió ayer en la Costanera Norte se cobró la vida del comisario Félix Ferrari, quien falleció tras recibir un disparo que le perforó el pulmón y otros órganos.

Ahora, un video en el que el oficial está hablando, recorre las redes sociales. El audiovisual muestra a Ferrari mientras deja un mensaje a su familia. Este encuentro fue el domingo pasado.

Al principio del video, todos los presentes aplauden por algo que el comisario habrá dicho pero no se grabó. Luego, el uniformado prosiguió diciendo “la distancia es muy triste, cuando estemos en un velatorio es muy triste y no cuesta nada venir por más que uno no tenga nada, tiene que venir a asistir.

De igual forma, Féliz expresa que “esta es una unión y es importante juntarnos cada fin de semana. Acá, las cosas materiales no nos llevamos pero lo que pasamos en familia es muy grande.

Seguidamente, se refirió a la familia de su esposa agradeciendo por el apoyo de siempre y concluye con estas palabras: Ojala que no sea la primera y la última vez. Mi casa está disponible para todos.