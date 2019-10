El cuerpo técnico debe sentir la camiseta, asegura Bernay

El futbolista del Club Olimpia visitó este mediodía los estudios de la 780 AM y conversó con los periodistas de Deporte Total. El uruguayo charló sobre varios temas como de Chiqui Arce, de Garnero y hasta de su retiro



Comenzó reconociendo el buen ambiente por el que atraviesa el club y de la excelente relación entre cuerpo técnico y jugadores. “Garnero tiene buen trato con todos los jugadores. Olimpia es una familia, todos están de buen humor y hay buena vibra. San Martín (Asistente técnico) es un genio, él hace mucho, bromea con nosotros y hace que todo sea mucho más fácil”, sostuvo.

Continuó, hablando sobre su rendimiento y posicionamiento dentro del campo de juego: “Para mí, mi rendimiento es bueno, no creo que haya bajado de nivel. He jugado en todas las posiciones donde me siento cómodo. La marca no es mi gran virtud, si me das a elegir, prefiero jugar de volante carrilero”, indicó.

Prosiguió, expresando el buen entendimiento que tiene por el sector derecho con su compañero de equipo, Sergio Otálvaro. “En los primeros tiempos lo miraba por costumbre, pero ahora ya lo hacemos de memoria, eso me da una libertad terrible”, reveló el uruguayo.

También declaró que al llegar al club, se pudo adaptar rápidamente al sistema de juego del entrenador Daniel Garnero, “No sé cómo hizo él (Garnero) para acostumbrar a todos al sistema, cuando llegué ellos ya sabían todo. Lo único que hizo fue explicarme e involucrarme a los compañeros”.

Con respecto a la particular manera de patear los penales, el uruguayo reconoció que ha mejorado sus tiros, gracias a la práctica. “Practico penales, mejoré el tiro. Miro los videos de los primeros penales, cuando voy a patear, no elijo un palo, miro al arquero. El salto le complica mucho a ellos (Los porteros)”.

El uruguayo aseguró que como equipo no tienen margen de error, puesto que Libertad y Guaraní son los escoltas del decano y podrían sobrepasarlo en caso de un tropiezo. “Libertad y Guaraní están a pocos puntos, no hay margen de error. Para nosotros el partido contra River es fundamental por la cancha”, agregó, con respecto al próximo juego del franjeado en “Los Jardines del Kelito”.

Ale, continuó recordando el pasado y mencionó a Francisco “Chiqui” Arce, entrenador con quien tuvo la posibilidad de ganar su primer título con el decano. “Con Chiqui gané mi primer título. Se lo dije que me encantaba verlo, me enseñó bastante y gané mi primer título como jugador en Olimpia”, sostuvo.

Echando un vistazo al futuro, aseguró las ganas que tiene de obtener este Campeonato Clausura y por sobre todo, la Copa Libertadores del año que viene. “No nos sentamos hablar sobre la temporada 2020, sin dudas que quiero jugar la copa y ganarla. Pero primero quiero ganar este título y luego pensar en el año que viene”, afirmó.

Por último, reveló donde le gustaría dar por terminada su carrera futbolística. “No tengo idea donde retirarme, puede ser acá o en Peñarol, donde me gustaría tener una revancha. Pero por ahora no pienso en el retiro”, culminó el atleta.