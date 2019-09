El coloradismo no está en el poder y la ANR no tiene nada que festejar

Fue lo que afirmó el exlegislador colorado, Julio César Franco, quien manifestó que Mario Abdo Benítez solo llegó al poder gracias a una coyuntura determinada. Añadió que la Junta de Gobierno no existe y las seccionales no son tenidas en cuenta.

Señaló que no hay futuro dentro de la ANR puesto que no tiene candidatos para los próximos seis meses ni para senadores, diputados, vicepresidente y mucho menos presidente.

“Este 11 de setiembre no hay nada bueno en el Partido Colorado. No hay nada que festejar pues estamos cautivos de una cultura donde la capacidad no es tenida en cuenta”, sostuvo.