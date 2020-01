El cerrista que conoció Machu Picchu gracias a sus amigos

El activista por los derechos de las personas con discapacidad, Teo Urbieta, conoció en los últimos días una de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu. Esto gracias a que unos amigos suyos lo llevaron y alentaron con el corazón abierto y lleno de amor.

“¡La limitación de no caminar, no cuenta cuando te encontrás con amigos como estos, que me ayudan a superar todo tipo de barreras físicas y así poder cumplir mi sueño”, escribió Teo en su cuenta de Twitter. El post conmovió a propios y desconocidos ya que ir hasta esta ciudadela inca no es para quienes desconocen la valentía, por las altas montañas y caminos rocosos.

Con la remera de su club Cerro Porteño y en su silla de ruedas, Urbieta posó feliz para fotografiar el instante en que disfrutó de este famoso lugar que cualquiera quisiera conocer. Mirá la publicación: