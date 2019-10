El árbitro jugó un papel importante, asegura Berizzo

Un día como hoy, pero del año 1990, Olimpia obtenía su segunda Copa Libertadores de América, tras empatar con el Barcelona de Guayaquil.

La igualdad de 1-1 sirvió al franjeado para alzarse con el título continental por segunda ocasión en su historia, tras el 2-0 a favor en la ida, disputado en el Defensores del Chaco.

Raúl Vicente Amarilla, autor del gol decano, charló este mediodía con el staff de Deporte Total de la 780 AM. En la entrevista, mencionó lo especial que considera este 10 de octubre. “Se recuerda una hermosa fecha, el significado de haber conseguido algo importante para el club. Realmente uno con los años va viendo desde otra óptica lo que significa, los títulos que se consiguió”, afirmó.

Continuó, añadiendo que el equipo en aquel momento tenía una sola cosa en la cabeza, triunfar. “Solamente teníamos ganas de victoria. Ese grupo de jugadores ha marcado una visión diferente lo que es el fútbol”, sostuvo.

Comentó lo que para él significó haber anotado el tanto que le dio nada más y nada menos que una Copa Libertadores a su querido Olimpia. “El gol significó el empate y el título para el Olimpia. Era la satisfacción de decir, hemos conseguido una Copa Libertadores”, declaró.

Amarilla comentó que a pesar de la alegría de haber logrado un título internacional, en algún momento se le pasó por la cabeza no participar del decisivo juego, por un motivo familiar. “Es una fecha donde los sentimientos están encontrados, feliz por una parte y triste por el otro. Mi padre falleció un 7 de Setiembre; no tuve que haber jugado ese partido. En el momento de la pérdida de mi padre, dije que no volvería a jugar más”, afirmó el goleador.