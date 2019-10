Ejemplo de amor y vocación: Maestra bailó con alumno con discapacidad

El director de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Horacio Elizondo, visitó este lunes los estudios de Radio Primero de Marzo para charlar con el staff de Deporte Total. El exárbitro se refirió a las cuestionadas actuaciones que tuvieron los jueces en los partidos más importantes de la jornada.

La fecha número 15 del torneo Clausura ha sido nuevamente una jornada donde la actuación arbitral fue la protagonista principal. Sobre todo, en los juegos entre Guaraní vs. Cerro Porteño y Olimpia vs. Libertad, donde Arnaldo Samaniego y Derlis López han sido blanco de críticas.

La primera gran polémica se desató el sábado en Dos Bocas, donde Arnaldo Samaniego pitó un penal muy dudoso a favor de Cerro Porteño, pena máxima que Sergio Díaz transformó en gol para llevarse los tres puntos a Barrio Obrero.

Esto, generó el disgusto tanto de futbolistas del plantel aurinegro, como de los hinchas y dirigentes, a tal punto que la terna arbitral tuvo que retirarse fuertemente custodiada del campo de juego.

“Hay errores y aciertos para todos los gustos, todos queremos hacer bien las cosas pero muchas cosas no salen. Las designaciones tienen que ver con un rendimiento en el arbitraje, Arnaldo Samaniego hizo un primer semestre muy bueno cerrando un clásico de muy buena manera”, expresó Elizondo.

Continuó indicando que los árbitros siempre tienen su oportunidad, pero queda a criterio de ellos aprovecharlos o no. “Me parece que Arnaldo estaba esperando su oportunidad por eso le dimos Guaraní-Cerro. Pero está en el árbitro aprovechar su oportunidad o desaprovecharla. El arbitraje de Arnaldo no fue feliz, no aprobó”, sentenció.

La segunda gran polémica se registró en el duelo entre el puntero y el escolta, Olimpia y Libertad. Donde el juez principal del clásico blanco y negro, Derlis López, fue bastante reprochado principalmente por el lado gumarelo, luego de que el colegiado haya cobrado un penal también muy discutido a favor del decano.

En este caso, Elizondo trató de minimizar las críticas considerando que López tuvo un buen actuar salvo en esa jugada. “Trabajó mucho en un partido friccionado, nervioso. Decir que su arbitraje fue malo, es injusto”, concluyó.