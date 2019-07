EEUU impuso a Facebook gigantesca multa por uso de datos personales

Este miércoles la sección de delitos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció la captura de Eduardo Manuitt Carpio, el ex gobernador chavista del estado venezolano Guárico, quien desde hace casi cinco años vive en el país centroamericano.

Walter Espinoza, jefe de la policía judicial, compareció ante la prensa para informar la detención del ex funcionario chavista por delitos de privación de libertad, amenazas, coacción y tortura.

“Como consecuencia de los allanamientos logramos el decomiso de armas de fuego, en particular pistolas y escopetas, pero también unos documentos que van a ser sometidos a valoración por parte del área pericial del Organismo de Investigación Judicial, pues son documentos de identidad en los que uno de los venezolanos aparenta tener la nacionalidad de otro país. Me refiero al caso particular de Eduardo Manuitt Carpio”, indicó Espinoza.

El jefe de la policía judicial agregó que junto a los venezolanos fueron detenidos dos costarricenses identificados como José Francisco Villalobos Montero y Juan Aguilar Aguirre.

Sobre Manuitt Carpio aseguró que vive en Costa Rica “desde hace aproximadamente cinco años y es una persona que se dedica a actividades empresariales vinculada con la crianza o la comercialización de ganado”.

El operativo se llevó a cabo en el domicilio del ex gobernador venezolano, en Coronado, donde las autoridades locales encontraron aparentemente un pasaporte falso con su nombre, pero de nacionalidad de El Salvador.

La investigación de las autoridades comenzó el pasado mes de abril, cuando los extranjeros realizaron una denuncia ante la OIJ por el robo de cinco cabezas de ganado. Luego de ser víctimas del robo, los venezolanos amenazaron con armas de fuego a los habitantes de las fincas aledañas para sacarles información.

Manuitt Carpio fue gobernador del estado Guárico en dos periodos consecutivos. Del año 2000 hasta 2004 y después fue reelecto para un segundo mandato (entre 2004 y 2008), con el respaldo del partido chavista Patria Para Todos (PPT).

Abandonó el PPT para unirse al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), del que fue expulsado cuando su hija Lenny Manuitt se postuló para gobernadora, pero perdió en las primarias del entonces nuevo partido de Hugo Chávez y a pesar de ello, la joven fue aspirante en la contienda electoral.

Fuente: Infobae