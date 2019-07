EEUU comunicó a Maduro que tiene un “corto plazo” para dejar el poder

El ex alcalde de Londres venció a Jeremy Hunt en la carrera para suceder a Theresa May, con la promesa de romper el estancamiento del proceso de Brexit y abandonar la Unión Europea de todas formas, incluso si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite.

Boris Johnson fue anunciado este martes como próximo primer ministro del Reino Unido, al ganar la votación de los miembros del Partido Conservador, con su promesa de cumplirá con la fecha del Brexit del 31 de octubre, aun si ello implica abandonar la Unión Europea sin un acuerdo.

“BoJo”, de 55 años, se impuso sobre el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, por una holgada diferencia, al lograr 92 mil votos (66%), frente a los 46 mil de su rival. En su discurso triunfal, calificó de “formidable” a su oponente y agradeció a la saliente Theresa May por su servicio.

El ex alcalde de Londres asumirá el cargo el miércoles y comenzará a designar a su nuevo equipo una vez sea nombrado formalmente por la reina. El nuevo mandatario tendrá que designar varios cargos, ya que algunos ministros anunciaron su renuncia ante la segura victoria de Johnson, en rechazo a su línea dura.

Cerca de 160.000 afiliados “tories” estaban convocados hasta este lunes de las primarias, convocadas tras la dimisión el pasado 7 de junio de la todavía primera ministra, Theresa May, presionada por su fracaso en aprobar el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas para las condiciones de salida del bloque.

