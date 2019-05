EE UU imputa a Julian Assange por la difusión de material secreto

Anunció que dejará su cargo el próximo 7 de junio tras una nueva frustración por no poder concretar el Brexit: “Lo intenté tres veces y no he podido hacerlo”, se lamentó. Desde este lunes comenzará el proceso para elegir a su sucesor/a en el Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que dimitirá y permanecerá en funciones mientras se elige al nuevo líder “tory”.

May dio a conocer su decisión en una declaración ante la residencia oficial del 10 de Downing Street, en Londres; tras reunirse con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar su futuro político.

Fuente: Infobae