EE.UU dará a conocer detalles de su acuerdo con México

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, se lo exigió a Europa para salvar el acuerdo nuclear de 2015, tras la retirada de Estados Unidos y su imposición de sanciones.

“Tienen el deber de proporcionar las condiciones para normalizar los intercambios económicos con Irán”, dijo Zarif en relación a las pérdidas económicas provocadas por las sanciones estadounidenses aplicadas a Irán, que Teherán demanda que sean compensadas por la Unión Europea.



A su vez, el jefe de la diplomacia iraní subrayó que “lo importante es el resultado” de las medidas adoptadas para contrarrestar las sanciones de EEUU, y que no es suficiente “decir lo hemos intentado pero no funcionó”.



Europa ha adoptado una serie de medidas como el llamado “estatuto de bloqueo” para proteger a sus empresas con negocios en Irán, pero estas no han impedido que las compañías abandonen el país persa.

Fuente: Télam