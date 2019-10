Economista observa principios de recuperación económica en el país

Así lo indicó el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, al explicar que la situación es comparada a la vivida hace un año, cuando empezaban a notarse los problemas que se manifiestan claramente hoy, por lo cual se debe esperar para ver cuál es la solidez de ésta recuperación.

A modo de ejemplo indicó que esto todavía no se observa en el sector agrícola, que es el mayor proveedor de cargas y mencionó que la pérdida solamente en soja fue de 2 millones 500 mil toneladas y entre maíz, trigo y otros productos, orilla otro millón por efecto de la sequía y la recuperación permitirá que haya más camioneros y movilidad de tráfico en las rutas.

Resaltó asimismo que hay un gasto público que se está empezando a notar, como los trabajos en las rutas 2 y 7, que es una mejora en las condiciones observadas actualmente y el gasto que se hará es aproximadamente de 580 millones de dólares, que también genera una recuperación importante en otros sectores.

Mencionó además que no fue un buen año de recaudación, lo cual profundiza el déficit, que normalmente impacta en el gasto de inversión y no en el gasto corriente. Afirmó que por ello no habrá inconvenientes en el pago de salarios y en los gastos del Estado, pero sí podría haber problemas es en los gastos públicos y podrían frenarse las obras de la Ruta 2, no se contrate gente o no se compre combustible, según refirió el economista.