“Economía argentina hace tiempo dejó de tener incidencia en nuestro país”

Ser joven conlleva enfrentar nuevas tareas, grandes desafíos y distintas experiencias a las que los chicos están acostumbrados. Así pues, cuando un millenials da el salto de la adolescencia a la juventud, choca con una billetera y un empleo que, en muchas ocasiones, no sabe manejar correctamente.

Por eso, te traemos una pincelada de errores que no debés cometer para alcanzar bien el 30 de cada mes y que no te acogote tu ajustada economía. Guardá tu clásico término de ¡hendyyy! y leé las equivocaciones que no podés cometer, de la mano del planificador financieron Bryan Kuderna:

No tener fondo de emergencia

El famoso “voy a gastar ahora y después voy a ahorrar” se hace presente en este primer consejo, pues el típico error de los jóvenes consiste en gastar todo muy rápido y, cuando llega un momento difícil, no cuentan con ningún salvavidas. En efecto, Kuderna recomienda comenzar a ahorrar ya mismo y no esperar una situación crítica.

Acumular deudas en la tarjeta de crédito

Las deudas son la forma perfecta de arruinar tu economía, ya que tienen doble filo. Te pueden salvar en una ocasión, pero le soltás la mano de la mensaulidad y te ahogás en dos segundos. No dejes que te pase y hacé lo posible por mantener al día tus cuentas.

Dejar que la deuda educacional siga creciendo

En este punto, el profesional aconseja ver las alternativas ideales para que no se acumulen las cuotas de la colegiatura o la facultad. Eso sí, podríamos dar dos recomendaciones a quienes no pagan mensualidad, como los estudiantes de la UNA, diciendo que no esperen demasiado para comprar los libros, busquen opciones como los pdf, en vez de hacer millones de copias, y vean maneras de obtener boletos universitarios para pagar los pasajes del bus.

Comprar casa y quedarse sin dinero

El especialista Kuderna cuenta que, en sus talleres, los jóvenes ponen a la compra de una casa como fin principal. Sin embargo, explica que los chicos no piensan en los tres puntos anteriores y, si bien pueden adquirir una casa, corren riesgos de tener su hogar sin muebles.

Compararse con los demás

Por último, Kuderna sostiene que a la vanidad hay que encerrarla bajo llave, cuando de economía se trata, ya que desear un estándar de vida parecido al del vecino uno tiende a gastar irracionalmente y terminar muy mal.

¡Suscitá tu espíritu económico, ahorrá y salí de la lista de los millennials que gastan su dinero a brocha gorda!