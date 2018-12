Donald y Melania Trump visitaron de sorpresa a las tropas estadounidenses en Irak

La Casa Blanca informó el miércoles que el presidente Donald Trump visitó a las tropas estadounidenses que se encuentran en Irak. Fue acompañado por la primera dama, Melania Trump.

El mandatario conversó con los soldados y se tomó varias fotografías. Se trata de la primera visita que realiza a las tropas desplegadas en zona de guerra.

Entre las declaraciones hechas durante su visita, Trump aseguró que Estados Unidos no puede seguir siendo “el policía” del mundo, en defensa de su polémica decisión de retirar las tropas de su país de Siria.

Sin embargo, Trump anunció que no tiene “absolutamente ningún plan” de retirar las tropas de Irak.

La pareja presidencial viajó “para agradecerles por su servicio, por su éxito y por su sacrificio, y para desearles una Feliz Navidad”, informó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas.

En otras declaraciones durante su visita en Irak, Trump dijo que el país puede usarse como plataforma para lanzar ataques contra el grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

Trump, en conversación con reporteros que viajaban con él, dijo que Estados Unidos puede atacar a ISIS “tan duro y tan rápido” que ellos “ni siquiera se darán cuenta de qué demonios ocurrió”.

La visita de Trump había estado sumida en el más estricto hermetismo. Air Force One viajó de noche desde Washington y aterrizó en una base aérea al oeste de Bagdad en medio de la oscuridad la noche del miércoles.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?